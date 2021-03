Coronavirus Covid-19: Bionda (Università Cattolica), “ci sono stanchezza, fatica e un costante lavorio di riappropriazione della realtà”

Ad un anno dalla dichiarazione del “primo” lockdown nazionale (9 marzo 2020) l’Istituto 2b Research & Analysis guidato dall’amministratore delegato Marialuisa Bionda, docente di Strategie e linguaggi della comunicazione mediali in Università Cattolica, ha effettuato una nuova ricerca dal titolo “Patteggiare con la Pandemia – Pandemic Life Balancing” rivolta a comprendere i cambiamenti di questi mesi nella percezione sociale e nei consumi informativi degli italiani.

L’indagine è stata articolata in due fasi: una parte quantitativa su 600 casi effettuata su base nazionale e un approfondimento qualitativo sul ruolo della donna sulla base di 6 gruppi rappresentativi di diversi stati familiari al fine di comprendere come abbiano reinterpretato il loro ruolo e le relazioni in questo ultimo anno.

La ricerca più recente segue quella effettuata a novembre 2020 che evidenziava come l’isolamento da pandemia abbia rappresentato per gli italiani una condizione totalmente sconosciuta che ha comportato un adattamento a nuove abitudini e la scoperta di nuove routine, anche nel campo dei consumi informativi.

“Il momento che stiamo vivendo è caratterizzato, in modo più forte rispetto a qualunque altra tensione, dal costante lavorio di riappropriazione della realtà al quale siamo chiamati”, ha dichiarato Marialuisa Bionda, docente dell’Università Cattolica e owner 2B Research & Analysis. “Regole, contesti, situazioni, percezione del problema cambiano di giorno in giorno chiamando in causa costantemente le nostre risorse adattive. Nonostante tutte le asimmetrie, credo che ognuno di noi oggi possa identificarsi oggi in una percezione generale di stanchezza e fatica, che riusciamo ad arginare solo mettendo in campo strategie diverse e personali, che non rimandano ad un senso di condivisione”, ha aggiunto Bionda.