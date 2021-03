Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, 10 milioni di dosi BioNTech-Pfizer in più nel secondo trimestre

La Commissione e BioNTech-Pfizer “hanno raggiunto un accordo sulla consegna accelerata di 10 milioni di dosi per il secondo trimestre” di quest’anno. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, spiega: “So quanto sia critico il secondo trimestre per l’attuazione delle nostre strategie di vaccinazione negli Stati membri. Questi 10 milioni di dosi accelerate porteranno le dosi totali di BioNTech-Pfizer nel secondo trimestre a oltre 200 milioni. Questa è un’ottima notizia. Offre agli Stati membri spazio di manovra e la possibilità di colmare le lacune nelle consegne”. Queste dosi “sarebbero derivate dall’opzione di 100 milioni di dosi nel secondo contratto BioNTech-Pfizer, previsto per il terzo trimestre e il quarto trimestre del 2021”. La proposta odierna della Commissione deve però essere approvata dagli Stati membri nel comitato direttivo congiunto.