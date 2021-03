Eurostat: Italia Paese con più anziani in Europa. Liguria la regione più “vecchia”

L’Italia si conferma Paese più “vecchio” d’Europa. Nel 2020, il 20,6% della popolazione dell’Unione europea – attesta Eurostat – aveva un’età pari o superiore a 65 anni; un dato di 3 punti percentuali in più rispetto alla quota corrispondente di un decennio prima. In un articolo pubblicato oggi dall’istituto statistico della Commissione emerge il quadro della popolazione anziana con i numeri regione per regione. “Le persone anziane – sottolinea in particolare Eurostat – sono considerate a più alto rischio per il Covid-19”. Ebbene, “negli Stati membri dell’Ue, la percentuale più alta di anziani sulla popolazione totale nel 2020 è stata osservata in Italia (23,2%), seguita da Grecia e Finlandia (22,3% ciascuna), Portogallo (22,1%), Germania (21,8%) e Bulgaria (21,6%). Le quote più basse sono state registrate in Irlanda (14,4%) e in Lussemburgo (14,5%)”. A livello regionale, le quote più alte di anziani sono state riscontrate a Chemnitz (29,3%) in Germania, seguita dalla Liguria (28,7%) in Italia, dall’Epiro (27,3%) in Grecia. Le quote più basse sono state registrate in due regioni d’oltremare della Francia: Mayotte (2,7%) e Guyana francese (6,1%) e la regione autonoma spagnola di Melilla (11,1%).