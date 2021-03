Anno famiglia Amoris Laetitia: il 19 marzo evento online “Il nostro amore quotidiano”. Messaggio di Papa Francesco

“Il nostro amore quotidiano” è l’evento online organizzato per il 19 marzo dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, la diocesi di Roma e il Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per aprire l’anno dedicato alla famiglia in occasione del quinto anniversario della pubblicazione di Amoris Laetitia. “La provocazione del Papa – spiegano gli organizzatori – vuole mettere in movimento tutta la Chiesa”: di qui l’intenzione di “offrire un contributo in grado di sposare pastorale e teologia in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie in programma a Roma nel 2022”. L’evento si suddivide in due incontri online aperti a tutti, alle 15 (Nel quinto anniversario di Amoris Laetitia) e alle 16.30 (Approfondimenti teologici), trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto Giovanni Paolo II e sulle piattaforme dei tre enti promotori.

Il primo incontro, che avrà il suo culmine in un messaggio di Papa Francesco, vedrà la partecipazione del card. Kevin Joseph Farrell, prefetto del suddetto Dicastero; del card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, Gran cancelliere dell’Istituto Teologico Giovanni Paolo II, con gli interventi del preside Pierangelo Sequeri e dei coniugi Giuseppina De Simone e Franco Miano, che hanno partecipato ai Sinodi della famiglia.

La seconda parte del pomeriggio avrà un carattere maggiormente accademico e accoglierà le relazioni – coordinate dal teologo Giovanni Cesare Pagazzi – di Nuria Calduch-Benages (Università Gregoriana), Antonio Pitta (Università Lateranense), Vincenzo Rosito (Giovanni Paolo II) e del vescovo Dario Gervasi, ausiliare di Roma e delegato per la Pastorale familiare.

L’anno “Amoris Laetitia” è stato indetto da Papa Francesco il 27 dicembre 2020; coordinato dal Dicastero, si concluderà il 26 giugno 2022, con il decimo Incontro mondiale delle famiglie. Le riflessioni che matureranno saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle nel loro cammino.