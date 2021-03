Editoria: aperte le iscrizioni alla IX edizione del Premio card. Michele Giordano

È bandita dall’associazione culturale Brunetti Editrice la IX edizione del Premio cardinale Michele Giordano, con il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il riconoscimento verrà assegnato a un’opera di ambito religioso edita nel corso del 2020. Presidente onorario del premio è mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Presidente del premio è Fulvio Tessitore, segretario il giornalista Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. La commissione per l’edizione 2021 è composta, oltre che dal presidente e dal segretario che sono membri di diritto, dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente Ordine dei giornalisti della Campania), Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Tra le opere che saranno candidate dagli editori la commissione sceglierà la terna vincitrice. La commissione, purché a giudizio unanime, potrà prendere in considerazione anche volumi non presentati dagli editori. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 25 settembre 2021 a Napoli. Le pubblicazioni candidate dovranno essere presentate dagli editori in numero di sette copie entro il 30 aprile 2021. I volumi candidati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Segreteria Premio cardinale Michele Giordano – Corso Vittorio Emanuele, 286 – 80135 Napoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del premio al numero telefonico 081405981.