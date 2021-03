Coronavirus Covid-19: VatiVision, per Giornata nazionale vittime il documentario “Un luogo una carezza”

In occasione della prima “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, VatiVision rende omaggio alle persone colpite con un documentario incentrato su uno dei luoghi simbolo della lotta contro la pandemia: l’ospedale di Bergamo.

Con il film “Un luogo una carezza” il regista Marco Marcassoli racconta le fasi di realizzazione della chiesa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo che ha visto impegnati due importanti artisti internazionali, Stefano Arienti e il bergamasco Andrea Mastrovito, insieme al maestro vetraio Lino Reduzzi e all’architetto Pippo Traversi.

“Caratterizzata da una struttura a parallelepipedo molto semplice, la chiesa colpisce per i giochi di luce naturale, che creano una luminosità capace di disegnare uno spazio mistico impreziosito dall’uso del vetro e suggestioni date dall’impiego dell’oro. La volontà degli artisti è stata quella di fare della chiesa un luogo dove la fede si apre all’arte contemporanea e dove anche la sofferenza trova conforto nella contemplazione”, si legge in una nota.

Il film svela “le varie fasi di realizzazione dell’opera, trattandole come singole note di una partitura e restituendo il potente significato religioso del percorso artistico, fino a farne una contro-narrazione del dolore e delle immagini impresse nella nostra memoria – aggiunge la nota -. Una tra tutte: la lunga colonna di mezzi militari con a bordo i feretri delle vittime, che attraversando il cuore di Bergamo ha fatto il giro di tutto il mondo”.

Il documentario, uscito nel 2020 e riproposto da VatiVision in occasione del primo anniversario dell’epidemia, “ne va ad arricchire l’ampia offerta dedicata al mondo dell’arte e – attraverso il racconto del forte connubio tra arte e fede – diviene emblematico della linea editoriale che caratterizza la nuova piattaforma di video on-demand”.