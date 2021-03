Diocesi: Crotone-Santa Severina, un concorso per le scuole elementari e medie per dare un nome alle mascotte del Polo culturale integrale

Il Polo culturale integrato dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina ha indetto un concorso per dare il nome alle sue due mascotte. Ne dà notizia una nota stampa dell’Ufficio comunicazioni sociali, in cui si evidenzia che per partecipare c’è tempo fino al 10 aprile. Le due mascotte sono “una spilla, simbolo del Polo, e un paggetto, suo compagno di avventure, realizzate dalla Tea sas di Catanzaro e dal graphic designer Stefano Orsetti”. Prosegue la nota: “Le mascotte rappresentano le due anime di Santa Severina: la spilla gioiello di straordinaria importanza artistica e simbolica, nonché logo del Museo diocesano, mentre il paggetto richiama alla memoria gli usi e i costumi dello splendido borgo medievale”. Il concorso è destinato alle classi delle scuole elementari e medie. Una commissione istituita presso il Polo effettuerà una prima selezione dei 10 nomi ritenuti più originali e sarà poi possibile esprimere la propria preferenza sui nomi prescelti sulla pagina Facebook dal 14 aprile fino al 24 aprile. La classe vincente riceverà in premio una targa e le prime tre classi classificate avranno diritto ad una visita guidata al Polo culturale integrato diocesano di Santa Severina.