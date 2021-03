Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, al via oggi i “Tredici martedì” per prepararsi alla festa del 13 giugno

Comincia oggi, martedì 16 marzo, il percorso dei “Tredici martedì”, la caratteristica devozione antoniana che per 13 settimane ci prepara spiritualmente alla Festa di Sant’Antonio di Padova.

Con i “13 martedì” di quest’anno si potrà seguire il “cammino di sant’Antonio”, l’itinerario che, 800 anni fa, lo ha portato dalla Sicilia a Padova. “Ritroveremo i suoi luoghi e i suoi pensieri, cercando l’ispirazione giusta per cambiare il nostro oggi e guardare con fiducia al futuro. Ad ogni tappa approfondiremo un tema a lui molto caro: dall’economia alla giustizia, dalla cura del creato all’accoglienza degli ultimi…”, si legge in una nota dei frati della basilica di Sant’Antonio di Padova.

Nella video-meditazione di oggi padre Fabio Scarsato, direttore editoriale del Messaggero di Sant’Antonio, “ci invita a riflettere sul perché Antonio di Padova ha qualcosa da insegnarci e da testimoniare di questi tempi difficili!”. In tutta la sua vita si è ritrovato nella situazione di “cercare la buona via” pagando di persona. “Tra mille domande che si pose nei momenti in cui anche lui cadde e si rialzò, una cosa gli fu chiara: la risposta da cercare è in Dio”, evidenzia la nota.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica di Sant’Antonio, oggi alle ore 18, si potrà seguire la santa Messa in diretta streaming dalla tomba del Santo. Alla fine della celebrazione i frati reciteranno la Tredicina. Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf, dopo aver compilato un modulo on line.