Diocesi: Tivoli e Palestrina, una novena on line per la solennità di San Giuseppe con testimonianze di famiglie del territorio

La lettera apostolica “Patris corde”, scritta da Papa Francesco per i 150 anni dalla dichiarazione di san Giuseppe come patrono della Chiesa universale, insieme a testimonianze di vita familiare, animano fino al 18 marzo una novena in preparazione alla solennità di San Giuseppe per i fedeli delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. L’iniziativa, totalmente on line, è promossa dagli Uffici di pastorale per le vocazioni e di pastorale familiare diocesani, in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali, che ogni giorno pubblica un nuovo video sul portale web, sul canale YouTube e sulle pagine social delle diocesi. “La novena è una preghiera che si fa con perseveranza e fedeltà – spiega don Fernando Cianfriglia, direttore dell’Ufficio per la pastorale familiare della diocesi di Palestrina –. La modalità che abbiamo pensato per preparaci alla solennità di San Giuseppe vuole rendere tutte le nostre case una piccola Chiesa domestica. Chiediamo a Giuseppe di rendere le nostre famiglie un po’ simili alla sua”. Ogni video si apre con un breve commento su un paragrafo della Patris corde, a cui segue una testimonianza di genitori, insieme a contributi musicali. La proposta vuole essere anche un momento di preparazione della comunità diocesana all’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare, che il vescovo mons. Mauro Parmeggiani aprirà il 19 marzo, nella cattedrale di San Lorenzo a Tivoli (Rm), durante la messa per la solennità di San Giuseppe.