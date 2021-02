Quaresima: Padova, ogni venerdì pausa pranzo per un momento di riflessione tra letteratura e musica

Pausa pranzo ogni venerdì alla chiesa di San Gaetano a Padova (via Altinate 73), nel tempo di Quaresima, da domani a venerdì 26 marzo. Dopo la felice esperienza d’Avvento torna l’iniziativa promossa dal Centro universitario patavino per dedicarsi un momento di pace, riflessione, bellezza e spiritualità. Giorno prescelto il venerdì, dalle 13 alle 13.30; titolo della proposta “Pausa pranzo – nutrimento dello spirito verso la Pasqua”. Obiettivo, spiega un comunicato, offrire in particolare a studenti e lavoratori “una sosta abitata dalla musica, grazie alla disponibilità di giovani musicisti, e dalla lettura di testi scelti interpretati dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni”.

Domani si inizia con il giovane pianista tedesco Paul Merz, che proporrà il Preludio I per clavicembalo ben temperato in Do Maggiore (BWV 846) e l’Aria sulla IV corda (BWV 1068) di Johann Sebastian Bach, intermezzati da un’improvvisazione sul tema di Gottslob Nr 470 “Wenn das Brot, das wir teilen”.

Il calendario proseguirà poi il 5 marzo con la proposta di brani musicali di Danzi, Mendelssohn, Bouffil interpretati da Gaia de Lorenzi (pianoforte), Marylisa Mariani (corno di bassetto e clarinetto), Ilaria Ferrari, Arianna Rossi e Paola Bianchi al clarinetto. Venerdì 12 marzo la pausa pranzo sarà sulle note di Tartini, Bach e Mozart con Aurora Cecchinato al violino e Giulia Saveria Valli al pianoforte. Il 19 marzo accompagneranno i partecipanti brani di Brahms e Saint-Saens interpretati da Anna Stevanato al violoncello e Giulia Saveria Valli al pianoforte. Infine venerdì 26 marzo, Martina Delluniversità, al pianoforte, proporrà musiche di Bach, Beethoven, Chopin e Debussy.

Ogni pausa pranzo darà inoltre spazio alla lettura di brani scelti tra le opere di Neruda, Baricco, Montale, Merini, Turoldo, Gualtieri proposte dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni.