Terra Santa: Aiuto Bambini Betlemme, nuove attrezzature per il reparto di neonatologia del Caritas Baby Hospital di Betlemme

Charitas Baby Hospital Betlemme

82.813 euro: è questa la cifra raccolta dall’onlus “Aiuto Bambini Betlemme” durante l’ultima campagna solidale di Natale 2020. Nata per sostenere e promuovere l’opera del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale specializzato pediatrico della Palestina, l’onlus aveva lanciato una raccolta fondi dedicata al “Progetto accogli una vita” per il rinnovo delle attrezzature usurate del reparto di neonatologia. Per portare a termine il rinnovo servivano 46.950€; ne sono arrivati ben 82.813. La cifra in più di 35.863€ è stata destinata a visite ambulatoriali gratuite per i bambini. In questi giorni sul sito dell’onlus, aiutobambinibetlemme.it, è stato reso noto il resoconto della campagna unito ai ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla sua riuscita. Nel dettaglio, 46.950€ sono andati al rinnovo della neonatologia. Tra le attrezzature rinnovate ci sono anche 2 culle, 1 incubatrice per i bambini che nascono prematuri o sottopeso, 2 lampade per la fototerapia, 3 pompe per l’infusione di medicinali, 2 regolatori del vuoto per la suzione dei liquidi, 5 flussometri e 1 otoscopio per verificare che le parti interne delle orecchie siano integre e ben formate. Inoltre 3.586 bambini ammalati potranno usufruire di visite ambulatoriali gratuite e avere le diagnosi e le cure di cui hanno bisogno per guarire e le circa 900 “piccole vite” che ogni hanno abbisognano delle attrezzature del reparto di neonatologia per sopravvivere “potranno essere accolte per sbocciare e fiorire”. Si tratta di “un risultato straordinario – affermano dall’associazione -. Ci teniamo a ringraziare di cuore tutte le parrocchie e i tanti singoli volontari che si sono adoperati per la distribuzione degli addobbi di Natale. Grazie per la vostra energia e creatività e per aver saputo “improvvisare” un sistema di consegne a domicilio durante questo periodo di chiusura causato dal Covid. Grazie alle tante persone che hanno scelto di mettere sotto l’albero i regali solidali ‘I Doni degli Angeli’. Grazie perchè tutti assieme avete reso possibile questo importante traguardo e regalato alle piccole vite ammalate della Terra Santa una possibilità in più per guarire e crescere sani”. Info: Aiuto Bambini Betlemme Onlus, tel. (+39) 045 23 79 314 – Email: info@aiutobambinibetlemme.it