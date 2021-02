Coronavirus Covid-19: Imola, una persona positiva al convento del Piratello. Struttura in isolamento, santuario chiuso

In seguito all’accertata positività al coronavirus Covid-19 di una persona al convento del Piratello, sito a Imola, sono stati disposti gli accertamenti sanitari su tutti gli ospiti della struttura. “La situazione – si legge in una nota della diocesi – è costantemente monitorata e da subito sono stati applicati i protocolli di sicurezza per evitare la diffusione del contagio”. I religiosi e gli ospiti del convento sono stati posti in isolamento e saranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dall’Ausl Imola.

La diocesi informa che sono sospese le visite alla struttura; la chiesa del santuario della Beata Vergine del Piratello è chiusa al pubblico e sono sospese la celebrazione della messa e le altre funzioni religiose.