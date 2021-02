Immigrazione: Caritas Roma-Astalli-Ascs, 20 podcast per costruire accoglienza e integrazione

Racconti, testimonianze, analisi e proposte per far conoscere le gioie e le fatiche del percorso di integrazione dei cittadini stranieri in Italia. Prendono il via oggi i podcast realizzati dalla Caritas di Roma, dalla Centro Astalli e dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del Progetto “Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. 2”. L’iniziativa mira a fornire un sostegno concreto all’inclusione socio-lavorativa e abitativa dei titolari di protezione internazionale usciti da non più di 18 mesi dal circuito dell’accoglienza pubblica, attraverso un sistema di accoglienza diffusa gratuita presso parrocchie e istituti religiosi del territorio di Roma. Per ognuno dei destinatari viene attivato un piano di intervento. Il progetto si pone anche l’obiettivo di “promuovere e rafforzare la cultura dell’accoglienza intesa come capacità della società civile di attivarsi e mettersi in gioco per superare le disuguaglianze sociali, le diffidenze e i pregiudizi reciproci favorendo in un contesto di prossimità la conoscenza l’uno dell’altro”. Una campagna di comunicazione promuoverà le buone pratiche messe in atto attraverso l’utilizzo dei social network. Sono previsti 20 podcast, con diffusione quindicinale, ai quali faranno seguito anche pubblicazioni, webinar e altre iniziative di sensibilizzazione. I podcast sono disponibili nella web-radio “On the move” (https://www.onthemoveradio.it). Il progetto è alla seconda edizione e ad oggi ha in carico oltre 65 nuovi destinatari, che si aggiungono agli oltre 100 titolari di protezione internazionale sostenuti con la precedente annualità grazie all’attivazione di percorsi di autonomia socio-lavorativa e abitativa.