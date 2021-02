Diocesi: Rieti, aperta tutto l’anno l’esposizione del trittico del maestro presepista Artese

Sarà visitabile per tutto l’anno, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 20, inclusi i festivi, l’esposizione delle tre opere del maestro presepista materano Francesco Artese. Il trittico di rappresentazioni francescane – che rivisita in chiave artistica i momenti salienti della vita di San Francesco nella valle reatina – è esposto sotto gli archi di Palazzo papale di Rieti nell’ambito della IV edizione de “La Valle del primo presepe”. Quello delle arcate papali è l’unico sito accessibile a causa dell’emergenza sanitaria e, oltre alle opere di Artese, è possibile visitare anche l’orto botanico medievale Hortus Simplicium e il Giardino della Valle del primo presepe, quest’ultimo realizzato proprio in occasione della IV edizione della manifestazione. Nonostante le restrizioni sanitarie i luoghi espositivi sono stati visitati da oltre 11mila visitatori, grazie alla proroga dell’apertura al 2 febbraio. Considerando la forte richiesta e al fine di esaudire il desiderio espresso dai visitatori il trittico sarà adesso visitabile per tutto l’anno. Un’esposizione che, si legge in un comunicato della Segreteria della Valle del primo presepe, “sarà anche spunto per mantenere un segno tangibile che ci condurrà fino ai grandi eventi del 2023, gli ottocento anni dell’approvazione della Regola bollata e del Presepe di Greccio”.