Bambini con disabilità: Uildm, da domani dirette Facebook e YouTube per difenderne il diritto al gioco. Attivo un crowdfunding

Prenderà il via domani il format “Inclusione, un gioco da ragazzi”, quattro live promossi da Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) per sostenere il progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, per installare giostre e giochi accessibili che permettono a bambini con disabilità di giocare come tutti. I quattro eventi (venerdì 26 febbraio e venerdì 5-10-19 marzo) andranno in onda in contemporanea sulla pagina sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/uildm.naz) e sul canale YouTube di Uildm (https://www.youtube.com/user/UILDMcomunicazione): “Uno spazio virtuale carico di emozioni, dedicato alla bellezza del gioco dei bambini e alla solidarietà, che abbraccia il mondo della musica e dello spettacolo”, spiegano i promotori.

Ospiti delle dirette saranno personaggi che hanno scelto di difendere il diritto dei bambini con disabilità di giocare insieme ai loro coetanei, in parchi e aree verdi attrezzate con giochi e giostre accessibili a tutti.

È proprio per questo che Uildm ha lanciato il progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara” sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. Obiettivo della campagna è raccogliere 30mila euro per installare giostre e giochi inclusivi nei parchi gioco delle città di Napoli, Genova e Venezia.

Si inizierà domani alle 18 con Simona Molinari, la cantautrice e compositrice che ha partecipato due volte al festival di Sanremo. Conduce il live Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm.