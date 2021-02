Terremoto in Croazia: giovani dalla diocesi di Torino a Sisak per portare aiuto e conforto. La madre del beato Carlo Acutis ha promesso di pregare per le persone colpite dal sisma

Un gruppo di volontari italiani provenienti dalla diocesi di Torino ieri è giunto a Sisak, nella zona colpita dal sisma del 29 dicembre scorso, per portare solidarietà e aiuto concreto. La delegazione italiana, guidata da padre Natanael Krajinovic e da don Antonello Taccori, parroco di Villar Focchiardo e San Giorio, ha incontrato il vescovo locale, mons. Vlado Kosic, che ha illustrato il post sisma e ringraziato per gli aiuti ricevuti. I giovani hanno inoltre visitato Petrinja, il centro più colpito dal sisma e alcuni santuari e chiese nelle vicinanze danneggiati. Nel corso della visita don Ivan Grbesic, parroco della chiesa della Visitazione, ha avuto una conversazione con Antonia Salzano, madre del beato Carlo Acutis (1991-2006) morto a 15 anni per leucemia, che ha promesso di pregare per le persone colpite dal terremoto.