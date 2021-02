Vaccinazioni: Gitahi (Amref health), “in Africa solo 1% dei vaccini anti-Covid”

“Altro che equità per il vaccino contro il Covid. Degli oltre 205 milioni di dosi di vaccini Covid somministrati finora a livello globale, l’84% si trova in 10 Paesi e l’Africa ne rappresenta circa l’1%. Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro”: lo afferma da Nairobi Githinji Gitahi, direttore generale di Amref Health Africa e membro del Consiglio dell’Africa Cdc, in vista della più grande conferenza sul futuro della salute africana: Ahaic2021 (Africa health agenda international conference che si terrà dall’8 al 10 marzo in modalità virtuale. Sono previsti interventi di capi di Stato di tutto il continente africano e di Matshidiso Moeti, direttrice dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa, insieme ai massimi esperti di sanità pubblica. Gli obiettivi chiave dell’Ahaic 2021 – organizzata da Amref Health Africa, Africa Cdc, Ifpma, Roche e Takedasono – sono “riaffermare gli impegni per promuovere lo slancio per un’azione tangibile e collettiva verso la copertura sanitaria universale, condividere le più recenti ricerche, conoscenze e dati per lo sviluppo di soluzioni e politiche volte a fronteggiare le sfide sanitarie più urgenti, e avviare partnership e attività significative ed intersettoriali, per creare un cambiamento duraturo”. Tra i temi che saranno trattati: dal vaccino anti-Covid al ruolo della tecnologia, ai cambiamenti climatici, all’importanza di una leadership sanitaria nazionale e globale onnicomprensiva ed inclusiva, fino al raggiungimento della copertura sanitaria universale entro il 2030. Prevista la presenza di oltre 1.000 partecipanti.