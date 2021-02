Ambiente: Green City Network e Italy for Climate, nel pomeriggio web conference “Le città e la sfide della neutralità climatica”

Le città protagoniste della sfida alla neutralità carbonica. Si stima infatti che proprio le città siano responsabile dell’ 80% delle emissioni di gas serra e nessun percorso di decarbonizzazione può quindi prescindere dal loro coinvolgimento. La web conference “Le città e la sfida della neutralità climatica” che si svolgerà nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 febbraio, promossa dal Green City Network e da Italy for Climate in collaborazione con il Gse (Gestore dei servizi energetici) e l’Ambasciata britannica a Roma, sarà l’occasione per comprendere meglio la sfida della neutralità carbonica delle città italiane valutandone le criticità, le prospettive e le possibili azioni attuative, e per presentare agli amministratori la campagna Race to Zero promossa dalle Nazioni Unite in vista della Cop26.

Ne discuteranno Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile; Francesco Vetrò, presidente del Gse; Giusy Lombardi, direttore generale per il clima, l’energia e l’aria del ministero dell’Ambiente; Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia, insieme ad alcune città italiane che testimonieranno il loro impegno e la loro concreta esperienza.