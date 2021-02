Carlo Acutis: Lev, “Dall’informatica al cielo” la nuova edizione aggiornata della biografia del giovane beato

“Dall’informatica al cielo. Carlo Acutis” è la nuova edizione aggiornata e arricchita del volume biografico dedicato al beato Carlo Acutis edito dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2016 dal titolo: “Un genio dell’informatica in cielo. Biografia del servo di Dio Carlo Acutis”.

Il volume – oggi inserito all’interno della collana “Testimoni” – presenta una nuova prefazione di mons. Dario Edoardo Viganò e una nuova introduzione a firma di Nicola Gori, autore e postulatore della causa di beatificazione di Carlo, aggiornata alla situazione attuale del processo in vista della canonizzazione.

Questo nuovo progetto editoriale ha alla base la collaborazione tra la Libreria Editrice Vaticana e VatiVision.

In quarta di copertina è infatti presente un QRcode che rinvia a una pagina web, da cui è possibile acquistare o noleggiare il film sulla vita di Carlo Acutis “La mia autostrada per il Cielo” e accedere a contenuti gratuiti a lui dedicati.

“Carlo Acutis, il ragazzo quindicenne ‘patito’ di Internet, beato dal 10 ottobre 2020, morì nel 2006 dopo un’infanzia e una adolescenza trasformate dalla grazia di Dio – ricorda una nota della Lev -. Sin da piccolo aveva il dono di entrare in relazione con tante persone e veniva percepito come un esempio dai coetanei. Vedeva nel web un ‘veicolo di evangelizzazione e di catechesi’ e lui stesso ha messo le sue capacità informatiche al servizio del Vangelo e della Chiesa portando Gesù, attraverso Internet e i social network, tra i suoi coetanei e tra quanti vivevano a contatto con lui. Tra i cardini della sua vita: la preghiera, il senso di missione, l’amore per la Vergine Maria e l’Eucaristia quotidiana”.

Nell’esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit” del 25 marzo 2020, Papa Francesco propone Carlo ai giovani, quale modello di santità nell’era digitale. “La validità del messaggio di Carlo – sottolinea Nicola Gori nella premessa alla nuova edizione – è stata confermata dalla Chiesa quando, il 10 ottobre 2020, si è svolta la sua beatificazione nella basilica superiore di San Francesco in Assisi”. La “sua esistenza – ricorda l’autore – insegna che la santità non ha età e che è possibile a tutti qualsiasi sia la cultura”, la stirpe, l’origine e la lingua.

Il 19 marzo Papa Francesco inaugurerà l’Anno “Famiglia Amoris Laetitiae” che si concluderà il 26 giugno 2022 e “Dall’informatica al cielo è un libro indirizzato ai più giovani e alle famiglie per crescere insieme, lasciandosi provocare dal carisma di una figura autentica come quella di Carlo Acutis”, conclude la nota.