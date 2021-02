Quaresima: Ac Termoli-Larino, “continuare ad annunciare la speranza, in questo momento storico buio”

“Se abbiamo un compito, come laici di Ac, in questo momento storico particolarmente buio per le nostre comunità, esso è certamente quello di continuare ad annunciare la speranza, senza stancarci e contro ogni evidenza”. È quanto si legge in una lettera dell’Azione Cattolica di Termoli-Larino, in cui si invita, sulla scorta del Messaggio del Papa per la Quaresima, a “rendere ragione della speranza che è in noi”. “Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite, come singoli e come comunità parrocchiali”, si legge nella missiva: “Ci ha tolto la gioia degli incontri parrocchiali, ci ha fatto sentire il peso della responsabilità, ci ha fatto chiedere smarriti, di fronte a tante nuove sollecitazioni, anche pastorali: ‘E adesso che si fa?’. Adesso si riparte dalla speranza, acqua viva che ci consente di continuare il nostro cammino. La speranza è nella bellezza delle relazioni, nei legami associativi che abbiamo continuato a curare a distanza, imparando che la distanza fisica per noi non è anche distanza del cuore, ma è piuttosto un nuovo modo di farsi compagnia e condividere il cammino”.