Coronavirus Covid-19: Auser Perugia, attraverso il “Servizio Buongiorno” gli over 80 potranno prenotare il vaccino

Da oggi, giovedì 25 febbraio, sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid-19 per tutti gli over 80 dell’Umbria, ma le modalità di prenotazione (portale web o recandosi presso una farmacia) potrebbero rappresentare un ostacolo per una parte consistente di questa ampia fetta di popolazione. Nasce da qui l’idea di Auser Perugia e dei partner del progetto “Servizio Buongiorno” – realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con il Comune e molte realtà associative del territorio – di “accompagnare” le persone bisognose di aiuto alla prenotazione. “Basterà chiamare il nostro numero 0755005666, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 – spiega Franca Gasparri, presidente di Auser Perugia – per attivare il servizio, che si farà carico di prenotare direttamente la vaccinazione. Noi ci rivolgiamo prioritariamente alle persone anziane e del territorio di Perugia, ma è evidente che cercheremo di dare una mano a chiunque si rivolgerà a noi”.

Il “Servizio Buongiorno”, attivo già da ottobre 2020, è nato con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane. “E l’isolamento può anche determinare difficoltà oggettive nell’accedere a un servizio essenziale come la vaccinazione – continua Gasparri – ecco perché abbiamo pensato insieme ai nostri partner di allargare il supporto telefonico anche a questo ambito. Inoltre, se si renderà necessario, come Auser siamo anche pronti ad attivare i nostri mezzi per l’accompagnamento delle persone che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente, per quanto, nelle situazioni di maggiore fragilità, sia giustamente prevista la vaccinazione a domicilio da parte dei medici di famiglia”.