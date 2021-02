Forum Famiglie Calabria: domani conclusione del progetto “Accogli- Agire le Competenze di Cittadinanza in Ottica Globale Lavorando Insieme”

“Accogli- Agire le Competenze di Cittadinanza in Ottica Globale Lavorando Insieme” è il titolo del progetto che si è svolto al liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme e che si concluderà domani con un evento on-line (ore 18.30). Lo rende noto in un comunicato il Forum delle associazioni familiari della Calabria. Il progetto, finanziato dal ministero delle Politiche sociali, ha coinvolto giovani tra i 14 e i 19 anni e le loro famiglie, e “ha affrontato temi di grande attualità quali l’accoglienza, la globalizzazione la cittadinanza digitale, il ruolo della famiglia nell’era moderna. Si è parlato anche di competenze trasversali e di cittadinanza attiva”. Al seminario di domani, introdotto e moderato da Merilisa Del Giudice referente del progetto, interverrà il vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci. Previsti i saluti del presidente regionale del Forum, Claudio Venditti, le relazioni di Gigi De Palo, presidente nazionale Forum, e di Simone Budini, docente di filosofia politica presso l’Università Salesiana. “Accogli – Agire le Competenze di Cittadinanza in Ottica Globale Lavorando Insieme”, ha avuto una durata di 18 mesi, con momenti di formazione, tavoli di progettazione e laboratori di analisi sociale, ha toccato ben 19 regioni italiane, grazie al lavoro sinergico tra Forum nazionale, Forum territoriali e associazioni.