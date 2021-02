49ª Settimana sociale: Gatti (Federcasse), “Next Generation Eu è una straordinaria occasione per dare concretezza all’ecologia integrale”

“Una straordinaria occasione per dare concretezza all’ecologia integrale, che è il tema che attraversa l’insegnamento di Papa Francesco in questi anni di pontificato ed è anche il filo conduttore dell’Instrumentum Laboris dell’appuntamento di Taranto”. Così Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e vice presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali, definisce il Next Generation Eu, il fondo approvato dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia.

Si tratta, spiega Gatti nel terzo video sui temi al centro dell’evento di Taranto, di “un insieme di risorse che hanno diverse origini e due nature: la prima è di essere dei sussidi, cioè donazioni, e l’altra di essere dei prestiti”. Secondo il direttore generale di Federcasse, “occorre far sì che le donazioni ci responsabilizzino”, facendoci mettere in campo “capacità di progettazione, monitoraggio e realizzazione che non abbiamo avuto fino ad ora, ma che possiamo avere”. Quanto ai prestiti, invece, “bisogna far sì che essi diventino nuovo debito produttivo, generativo, in vista dell’Europa e soprattutto degli italiani di prossima generazione”.