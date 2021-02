Attacco in R. D. Congo: Arezzo, la comunità congolese invita a pregare per le vittime. Appuntamento domenica in cattedrale

La comunità congolese d’Arezzo invita a pregare per l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e il loro compagno di viaggio, l’autista Mustapha Milambo, morti in un “vile attentato” nella Repubblica Democratica del Congo, mentre assicuravano aiuti alimentari, in una missione Onu. “Ciascuno di loro, nelle rispettive funzioni, ha praticato la virtù cristiana della carità e il coraggio di chi non si cura del pericolo per aiutare gli altri, espressioni più alte del valore della persona umana”, si legge in una nota della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Domenica 28, alle 18, nella cattedrale di Arezzo “ci riuniremo a pregare con i cristiani – afferma il vescovo Riccardo Fontana – e, specialmente, con quelli originari dell’Africa che vogliono affidare al Signore questi degni della nostra Nazione italiana. Esprimiamo profondo cordoglio alle rispettive famiglie assicurando ad ognuna tutta la nostra vicinanza spirituale”.