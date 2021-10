Teatro: Tv2000, nuova stagione di ‘Retroscena’ con Autieri, Celestini, Germano, Lavia e Lillo & Greg

Serena Autieri e Michele La Ginestra, Ascanio Celestini, Pippo Del Bono, Marco Foschi, Elio Germano, Gabriele e Lucia Lavia, Lillo & Greg, Massimo Recalcati. Sono tra i protagonisti della nuova stagione di ‘Retroscena’, il programma sul teatro di Tv2000, condotto da Michele Sciancalepore, che torna da martedì 26 ottobre in seconda serata.

Nella prima puntata Luca Ravenna e Edoardo Ferrario, tra i volti più apprezzati e riconosciuti della stand-up comedy italiana, presentano il loro “Cachemire”, spettacolo evento che alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ha registrato il tutto esaurito. Poi la regista Laura Sicignano, insieme alle sue attrici, racconta la genesi che ha portato sulla scena “Sei donne in guerra”, storie di altrettante figure femminili sullo sfondo del secondo conflitto mondiale.

‘Retroscena’, condotto da Michele Sciancalepore, giunto alla quattordicesima stagione è un programma televisivo che sta dentro il teatro: sul palco, in platea e dietro le quinte. Nato nel 2007, ospita nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale entrando nel vivo della creazione, dalle prove fino al debutto. Anche in questa quattordicesima edizione non mancano reportage sui più prestigiosi festival internazionali, le storie in cui la vita si fa teatro, l’attenzione alla sperimentazione e i confronti con gli artisti per raccontare i segreti del teatro. All’interno del programma la rubrica CheTeatroFa?, una mappa degli appuntamenti in Italia in stile meteo, e le creazioni sulla sabbia della sand artist Gabriella Compagnone.