Papa Francesco: nomina Jeffrey David Sachs membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Jeffrey David Sachs, direttore del Center for Sustainable Development della Columbia University a New York (Stati Uniti d’America). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il prof Sachs è nato il 5 novembre 1954 a Detroit, si è laureato in Economia alla Harvard University. È un economista e analista di politiche pubbliche, esperto di sviluppo sostenibile, sviluppo economico e lotta alla povertà. Ha insegnato presso l’Harvard University ed è stato Direttore dell’Earth Institute della Columbia University. Attualmente è presidente della Sustainable Development Solutions Network dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e direttore del Center for Sustainable Development della Columbia University, dov’è anche professore universitario.