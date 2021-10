Scuole paritarie: Fism Brescia, da 3 anni il Fondo “Red” distribuisce oltre 100mila euro per l’inclusione dei bimbi disabili. Il 13 dicembre un’iniziativa per contribuire

È nato tre anni fa e si chiama “Fondo bresciano per la disabilità nelle scuole paritarie dell’infanzia e primarie cattoliche e d’ispirazione cristiana”, in acronimo “Red: risorse educative per la disabilità”. Si tratta di un Fondo che Fism Brescia – comprendente 245 scuole dell’infanzia associate nella provincia bresciana, nelle quali sono presenti oltre 90 asili nido, 20mila bambini e bambine tra 0 e 6 anni e 2000 dipendenti, di cui 1500 insegnanti e educatrici – ha creato in sinergia con una serie di realtà del territorio: la Congrega della Carità apostolica, le Fondazioni “Dominique Franchi Onlus”, “Comunità e Scuola” e “Museke”. Il Fondo Red non comprende soltanto la realtà della scuola dell’infanzia, ma anche quella della scuola primaria paritaria.

È Massimo Pesenti, presidente Fism Brescia e membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale, a spiegare la modalità di questa iniziativa di solidarietà che ogni anno sta distribuendo oltre 100mila euro e che, in soli tre anni, ne ha raccolti più di 400mila: “Ogni anno viene fatto un bando a cui partecipano le scuole con bambini con disabilità: l’obiettivo è erogare un contributo per finanziare iniziative di inclusione attraverso il supporto per gli ausili didattici, l’incremento degli insegnanti di sostegno e di altre figure educative. Senza tralasciare la finalità di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla disabilità infantile e l’aiuto ai nuclei familiari più fragili…”. “Lo scopo è colmare l’insufficienza degli aiuti pubblici per servizi che si rivolgono a tutta la comunità e sono a tutti gli effetti scuola pubblica in quanto parte integrante del sistema nazionale d’istruzione”, continua Pesenti. Ma non è tutto. Accanto all’aiuto economico c’è quello in servizi come la essa a disposizione delle scuole una équipe di pedagogisti e psicologi specializzati in inclusione e disabilità, o l’organizzazione di incontri di formazione, consulenze, assistenza burocratica.

Per favorire una maggior disponibilità di risorse, anche quest’anno torna l’iniziativa legata alla festa di Santa Lucia che, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, porta i doni ai bambini aiutata dal suo asinello. “La proposta è pensata per i bambini tra 0 e 11 anni e comprende un libro cartonato edizioni Coccole Books, il segnalibro di Santa Lucia e un sacchettino di caramelle. Tutto il ricavato sarà destinato al Fondo Red”, spiegano i vertici di Fsm Brescia. Questo il link al quale è possibile ordinare online le quantità desiderate e scegliere come donare e come ricevere l’ordine: https://bit.ly/SantaLuciaRED2021.