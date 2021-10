Arte sacra: Vicenza, inaugurato l’Opening Koinè dedicato alla filiera del sacro

“La Chiesa di Vicenza guarda con rinnovata simpatia e stima a questi giorni di fiera che porteranno sul suo territorio pensatori, formatori, artisti, artigiani, produttori e visitatori, alcuni anche da lontano. Vogliamo salutarli uno ad uno con un rispettoso e cordiale benvenuto, augurandoci che la provocazione di apertura e dialogo che il termine ‘Koinè’ suggerisce trovi per tutti un concreto e fruttuoso concretizzarsi”. Questo il saluto di mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, in occasione dell’inaugurazione di Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group con il supporto attivo della Conferenza episcopale italiana e il patrocinio della diocesi di Vicenza, che ha aperto oggi i battenti nel quartiere fieristico di Vicenza.

A conclusione della prima giornata di lavori, ieri sera, nel Tempio cittadino di San Lorenzo la Messa solenne presieduta dal vescovo Pizziol e concelebrata dai vescovi e sacerdoti presenti alla Koinè. Fino a martedì 26 ottobre, la 19esima edizione del salone di IEG torna ad accogliere operatori e buyer del sacro in presenza. Tra le novità in fiera la migliore produzione artistica per la liturgia, dal calice ispirato ai decori dell’altare maggiore della cattedrale del capoluogo berico in argento cesellato a mano e pietre preziose all’ostensorio per ostia magna da 16cm di diametro frutto del lavoro certosino di un’azienda familiare di artigiani. E ancora paramenti e casule in seta e lana, con ricami e pietre preziose,, ma anche soluzioni per la domotica delle chiese che automatizzano la gestione della messa (dall’accensione delle luci e del riscaldamento all’attivazione delle campane) e brevetti che con la tecnologia permettono di ritrovare il suono puro delle campane mosse a corda.

Spazio alle mostre di respiro internazionale ospitate in fiera: “La croce missionaria gloriosa” sulla rappresentazione del crocifisso interpretata secondo l’aspetto missionario e del Crocifisso glorioso risorto che si affianca alla vita dei credenti; “Oggetti per uso liturgico”, con una panoramica sulla produzione europea che cerca il dialogo con la contemporaneità; “La luce dello Spirito Santo” che raccoglie vetrate e mosaici europei contemporanei e innovativi. E, ancora, l’Innovation Forum, fucina di innovazione per disegnare il futuro nel solco del messaggio evangelico.