Consiglio d’Europa: Congresso poteri locali e regionali, in agenda ripresa post-Covid e questioni migratorie

(foto Consiglio d'Europa)

Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa terrà la sua 41ma sessione, dal 26 al 28 ottobre a Strasburgo, per la prima volta dopo la pandemia di Covid-19 in presenza. “Nel contesto della crisi sanitaria, il Congresso dibatterà delle possibili leve per la ripresa post-Covid con Carlo Monticelli, nominato alla carica di governatore della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e Ulrik Vestergaard Knudsen, vice segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)”, informa il Consiglio d’Europa. Due dibattiti saranno dedicati alle sfide poste dalle questioni migratorie: “Regioni e diaspore” e “Migrazione: sfide persistenti per le città e le regioni”, con la partecipazione dell’ambasciatore Drahoslav Štefánek, rappresentante speciale della Segretaria generale del Consiglio d’Europa per le migrazioni e i rifugiati, e di Erini Dourou, relatrice del Congresso sul fenomeno migratorio. In occasione della Sessione, si svolgerà ugualmente la cerimonia per la 7ma edizione del Premio Dosta! del Congresso. Il Premio è stato conferito ai comuni di Torres Vedras (Portogallo), Argostoli (Grecia) e Salford (Regno Unito) per le loro iniziative “volte a garantire l’integrazione dei rom che vivono nel loro territorio”.