Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente tedesco

E’ durata quasi un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, che successivamente si è incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui si è parlato dei recenti sviluppi politici interni al Paese”, riferisce la Sala Stampa della Santa Sede: “Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse, in particolare sulla questione migratoria e su alcune situazioni di conflittualità internazionale , nonché sull’importanza dell’impegno multilaterale per la ricerca di una soluzione”. Il Papa ha donato al presidente tedesco i volumi dei documenti pontifici, il Messaggio per la Pace 2021, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, il documento sulla Fratellanza universale e un mosaico che rappresenta Noè. Il presidente tedesco ha donato al Santo Padre un fac-simile di una illustrazione di Maria e l’Albero di Jesse.