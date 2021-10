Consiglio d’Europa: contrasto alle droghe, Gruppo Pompidou celebra il 50° anniversario a Parigi. “Aumentano i consumi”

Il 28 ottobre il Gruppo di cooperazione internazionale contro la droga e le dipendenze (Gruppo Pompidou) del Consiglio d’Europa celebrerà il suo 50° anniversario a Parigi (Centro Pompidou) con un evento che “ripercorrerà la sua storia e i suoi successi, sottolineando anche l’importanza di porre i diritti umani al centro delle politiche sulla droga”. La celebrazione si svolge “sullo sfondo di un forte aumento del consumo di droga in Francia e in altre parti del mondo, in particolare – segnala il CdE – a seguito della crisi del Covid. Ad esempio, l’uso del crack è diventato più visibile di recente, ponendo molte sfide per l’ordine pubblico e la salute”. Il Gruppo Pompidou, che prende il nome dall’ex presidente francese che ha avviato la sua creazione, “fornisce strumenti che aiutano i decisori ad attuare misure efficaci per ridurre il traffico di droga, trattare meglio i disturbi da uso di sostanze e affrontare i relativi impatti negativi nella società”.

“Accogliamo con favore il nuovo approccio incentrato sui diritti umani che mette al centro della scena la dignità degli individui, insieme a misure per sostenere la salute pubblica, contrastare la discriminazione e lo stigma e prevenire la criminalità organizzata”, ha affermato il segretario generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić a proposito del Gruppo Pompidou.

Le dichiarazioni di apertura saranno portate da Marija Pejčinović Burić, Péter Szijjártó (ministro degli Affari esteri ungherese e presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa), da Antonio Lacerda Sales (vice ministro della Salute del Portogallo) e un rappresentante del governo francese.

Il Gruppo Pompidou, costituito nel 1971, è composto da 41 Stati membri, inclusi tre Paesi non europei (Marocco, Israele e Messico). L’Ucraina ha recentemente notificato al segretario Generale del Consiglio d’Europa la sua adesione e nel gennaio 2022 diventerà il 42° Stato membro del Gruppo.