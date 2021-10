Diocesi: Sessa Aurunca, dal 29 ottobre i “giovedì in biblioteca”

I giovedì in biblioteca. La diocesi di Sessa Aurunca avvia un nuovo format nell’ambito della progettazione culturale. Approfondimenti e laboratori – informa la diocesi – sono in programma nella Biblioteca diocesana Leone XXIII sui temi de “La funzione pastorale del MAB”, giovedì 28 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, con mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, e Francesca D’Agnelli, dell’Ufficio Nazionale Bce-Cei; “Il culto mariano tra storia e devozione”, giovedì 4 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, con don Guido Cumerlato, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana – Capua e don Luciano Marotta, direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e “La promozione del territorio a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale”, dalle 16.30 alle 18.30, con il dott. Ignazio Punzi, psicologo e formatore, e Maria Rosaria Soldi, direttore Confcooperative Campania. “Dopo i webinar sulla sicurezza di febbraio, dopo la collaborazione coi Dialoghi del Pronao sulla presentazione di volumi sulla pandemia e sul Creato – spiega il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto Salvatore Freda – ora in collaborazione con Ucs, Uld, Progetto Policoro, si avvia un nuovo format in site ed on line che approfondirà alcuni argomenti sugli istituti culturali ed il patrimonio ecclesiastico. Iniziativa fortemente voluta dal Vescovo e finanziata da fondi diocesani ed in parte col contributo 8×1000 alla Chiesa Cattolica”.

Agli eventi sarà possibile partecipare, previa prenotazione e muniti di green passe, e in modalidà on line.