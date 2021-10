Diocesi: Spoleto-Norcia, un progetto di riqualificazione del Casale-Fattoria della Misericordia in Eggi di Spoleto

“Riqualificazione del Casale-Fattoria della Misericordia in Eggi di Spoleto” – Caritas come Istruzione ed Educazione: è il titolo del progetto che sarà presentato alla stampa giovedì 28 ottobre (ore 11.30) presso l’Aula Magna Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto, promotore dello stesso insieme alla Caritas diocesana. Interverranno mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia; Roberta Galassi dirigente Istituto Alberghiero di Spoleto; don Edoardo Rossi, direttore della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia e Massimo Fioroni dirigente Istituto Agrario di Santa Anatolia di Narco. “Il progetto – spiegano dall’arcidiocesi – si prefigge lo scopo di educare i giovani ad una nuova e ritrovata relazione con la natura sul solco tracciato dall’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. Il Casale al suo interno ospiterà anche una scuola di formazione sulle tematiche ambientali ed ecologiche per operatori pastorali e studenti”. Tra gli obiettivi quello di “educare all’osservazione dell’ambiente; stimolare la riflessione sulla valorizzazione del proprio territorio ed individuare le modalità comunicative più efficaci per divulgarne gli aspetti meno semplici e azioni migliorative; allenare la capacità di descrizione, di idee e emozioni”. Il progetto è rivolto a tutti gli Istituti di scuola superiore (capo fila, Istituto Agrario di Santa Anatolia di Narco).