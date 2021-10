Libri: il 27 ottobre esce “Farsi prossimo”, sesto volume dell’opera omnia del card. Carlo Maria Martini

Sarà in libreria, dal 27 ottobre, il sesto volume dell’opera omnia del card. Carlo Maria Martini che raccoglie tutti i suoi interventi sul tema della carità e della prossimità, tema che ha rappresentato uno degli assi portanti del suo episcopato. Il testo dal titolo “Farsi prossimo” (a cura di Paolo Foglizzo, Prefazione del card. Luis Antonio Tagle e Introduzione di Giacomo Costa) esce in vista del 2022, decimo anniversario della morte del porporato e ventesimo della fine del suo mandato a Milano. “La mole dei documenti pertinenti al tema – si legge in una nota – è ingente, segno della sua importanza nella riflessione e nell’azione pastorale del cardinale”. Ai fini di una maggiore fruibilità dei materiali l’editore ha optato per una soluzione innovativa: il volume, pur essendo unico nel suo impianto, è organizzato in due tomi. Il primo, disponibile in formato cartaceo ed elettronico, raccoglie un nucleo di testi definiti essenziali; il secondo, liberamente accessibile in formato PDF all’indirizzo https://www.bompiani.it/catalogo/farsi-prossimo-978884529961, contiene testi ugualmente significativi, ma in qualche modo complementari o di integrazione. La pubblicazione dell’opera omnia del cardinale è stata avviata da Bompiani nel 2015 con Le cattedre dei non credenti, a cui sono seguiti I Vangeli (2016), Giustizia, etica e politica nella città (2017), La scuola della Parola (2018) e Fratelli e sorelle (2020).