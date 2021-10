Diocesi: Vicenza, il 30 ottobre il secondo convegno degli oratori

Il secondo convegno diocesano degli oratori vicentini si terrà sabato 30 ottobre, dalle 9 alle 15.30, nell’oratorio salesiano Don Bosco di Schio. La riflessione che ha mosso l’organizzazione del convegno riguarda le “relazioni digitali”: le restrizioni imposte negli ultimi due anni, infatti, hanno spinto in maniera decisa l’utilizzo da parte dei ragazzi degli strumenti digitali per la comunicazione. Il rientro alla relazione in presenza ha fatto emergere a livello esponenziale una diffusa incapacità di gestire le relazioni e di prestare attenzione in modo prolungato.

La riflessione che sarà sviluppata nel corso del convegno prende la strada della domanda: come può l’oratorio, in quanto luogo di relazioni e informalità, abitare contemporaneamente ed efficacemente il mondo fisico e quello virtuale?

Il convegno sarà aperto dal momento di preghiera e riflessione con sorella Alessandra Buccolieri di Casa Betania. Poi, seguità la relazione di don Giovanni Fasoli, docente di Psicologia dello sviluppo e di pedagogia delle realtà virtuali, e quella di Michele Marangi, media educator e formatore Università Cattolica di Milano. Infine, saranno condivise esperienze dagli oratori e dal territorio: verranno presentate quattro esperienze di “connessione” messe in atto durante la pandemia negli oratori, nelle associazioni e nelle scuole della diocesi di Vicenza.