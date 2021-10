Libri: “E se tornasse Gesù? La domanda al cuore del cristianesimo” è il libro di p. Enzo Fortunato da oggi in libreria

Se Cristo tornasse oggi? Ecco la domanda che si è posto padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, voce di Rai Radio1 col programma “In viaggio con Francesco” e conduttore su Rai1 della rubrica Tg1 Dialogo con Piero Damosso. “E se tornasse Gesù? La domanda al cuore del cristianesimo” (ed. San Paolo 2021, pp. 128) è il suo ultimo racconto, in libreria da oggi 25 ottobre: una riflessione profonda, attraverso storia e letteratura, sulla domanda al cuore “del nostro vivere, del nostro amore, del nostro agire, del nostro pensare”, scrive l’autore nell’Introduzione.

“Cosa possiamo imparare dal modo in cui grandi autori hanno immaginato il ritorno di Cristo sulla terra? Prima di tutto che la modernità e la contemporaneità ci mettono di fronte a ciò che la teologia ha sempre chiamato le questioni ultime o le domande essenziali. Flaiano, Michelstaedter, Tolstoj, Dostoevskij e altri, ciascuno a suo modo, ci dicono che nonostante tutte le apparenze contrarie, nonostante tutte le ironie e le demistificazioni, la verità evangelica mantiene per noi tutta la sua forza e la sua attualità”. “Quando Cristo batte alle nostre porte – e questo avviene molto più spesso di quanto crediamo – noi ci limitiamo a far entrare nelle nostre case il suo nome e lasciamo fuori le sue verità che sono la pazienza, il perdono, l’amore. In fondo è soltanto l’amore che le raccoglie e le riassume tutte”. Oggi Papa Francesco osserva che “Gesù sarebbe relegato fra le notizie di un giornale di provincia. Implicitamente – prosegue p. Fortunato – Francesco ci mette di fronte alla domanda del Vangelo di Luca: ‘Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? (18,8)’. La domanda è terribile, e terribile che la risposta possa essere consegnata all’indifferenza. È come se il Vangelo ci spingesse a immaginare non solo che Cristo tornerà, ma che sia tornato, che sia qui e ora, e che a noi spetti corrispondere alla sua presenza tangibile”.