Agostiniane: Rossano, oggi incontro on line con sr. Bosetti su “Il giardino promesso”

Prende il via oggi 25 ottobre (ore 21) in diretta YouTube il primo di tre appuntamenti on line pensati dalle monache agostiniane di Rossano, per riflettere intorno al tema del giardino. La proposta, si legge in un comunicato stampa, si collega al progetto “giardino” che le religiose stanno portando avanti da alcuni mesi: realizzare un Parco-Giardino che sia spazio di accoglienza e sosta di preghiera per gli ospiti del Monastero S. Agostino, inaugurato appena due anni fa. Il progetto, disegnato e seguito da un’équipe di agronomi, è portato avanti tramite una campagna di raccolta fondi, che a poco a poco vede allargare la cerchia delle persone che si rendono sensibili e intendono sostenerlo. Dieci gli enti patrocinanti: l’arcidiocesi di Rossano-Cariati, il Ccomune di Corigliano-Rossano, il museo diocesano del Codex, i parchi nazionali della Sila e del Pollino, la Società botanica italiana, Unical – dipartimento DiBest, l’associazione di giornalisti GreenAccord, la Federazione monasteri agostiniani d’Italia, l’Ordine di Sant’Agostino. L’appuntamento di stasera, dal titolo: “Il giardino promesso” vedrà come relatrice la biblista Sr. Elena Bosetti, che rifletterà sul percorso “dal deserto al giardino”. Interverrà mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano-Cariati. Il secondo appuntamento, lunedì 29 novembre, avrà per titolo: “Il giardino interiore”, e vedrà come relatore il patrologo padre Massimo Pampaloni, gesuita, che dialogherà con mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova; infine, il terzo appuntamento, martedì 14 dicembre, vedrà la partecipazione di mons. Domenico Pompili, promotore delle Comunità Laudato si’, insieme con padre Joseph Farrell, Vicario generale dell’Ordine di Sant’Agostino, che parlerà del giardino della rinascita, nella vita e nel pensiero di S. Agostino. Per chi desidera sostenere con un’offerta il Progetto-Giardino, di seguito i riferimenti: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/Monache-Agostiniane-Rossano-progetto-parco-giardino