Diocesi: Siracusa. oggi nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime anniversario ordinazione episcopale arcivescovo Lomanto e apertura Cammino sinodale

Oggi, lunedì 25 ottobre, alle 18 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto celebrerà una messa nell’anniversario dell’ordinazione episcopale e del suo ingresso in diocesi. “Esattamente un anno fa – si legge in un comunicato della diocesi – mons. Lomanto è stato ordinato vescovo nel tempio mariano e ha fatto il suo ingresso in diocesi, succedendo a mons. Salvatore Pappalardo che si è dimesso per raggiunti limiti di età. ‘Sanctificati in veritate’, il motto episcopale scelto”. In questa occasione, mons. Francesco Lomanto dichiarerà l’apertura, nell’arcidiocesi, del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Al termine della celebrazione mons. Lomanto consegnerà alla comunità la lettera pastorale “Ut sint consummati in unum” (Gv 17,23) (“Perchè siano perfetti nell’unità”). Una lettera indirizzata ai presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e fedeli tutti della Chiesa di Siracusa. Si tratta di una traccia di riflessione con lʼintento di offrire alcune indicazioni a sostegno della cura pastorale e del cammino spirituale delle nostre comunità ecclesiali. La celebrazione sarà trasmessa sulla pagina You Tube dell’Arcidiocesi, e sulle emittenti televisive Medical Excellence (canale 86), Teleuno Tris (canale 172) e Video 66 (canale 286) e sui canali Youtube e Facebook di radio Una Voce Vicina.