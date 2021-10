Salone giustizia 2021: Roma, il 28 ottobre un incontro sul suo rapporto con l’istruzione. Tra i partecipanti il ministro Bianchi e suor Alfieri

All’interno del Salone della giustizia 2021, in programma a Roma dal 26 al 28 ottobre presso il Tecnopolo (Via Giacomo Peroni, 130), si terrà il 28 ottobre un incontro dedicato al rapporto tra istruzione e giustizia. L’evento, con inizio alle 10, vedrà la partecipazione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Giorgio Lattanzi, presidente Scuola superiore della magistratura nonché presidente emerito della Corte costituzionale, di Simonetta Matone, sostituto procuratore generale di Roma, già giudice minorile, di Gemma Gualdi, sostituto procuratore generale di Milano Anm ‘La Scuola della Legalità’, di Paola Severino, vice presidente Università Luiss Guido Carli, già ministro della Giustizia, di suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista, esperta di politiche scolastiche. Ne dà notizia un comunicato della Commissione Scuola di Usmi e Cism. L’evento sarà ripreso in televisione e la diretta potrà essere seguita anche in streaming collegandosi al sito www.salonegiustizia.it

Secondo Usmi e Cism, “l’impegno per rimettere la scuola al centro del Paese ha reso evidente che occorre una comunità educante formata dalla famiglia, dalle scuole, dalle Istituzioni, per dare ai nostri studenti una formazione che aspiri ad essere quanto più possibile globale. E’ importante dare ai nostri studenti le medesime opportunità, perché un sistema scolastico più equo è anche un sistema scolastico più giusto e di qualità, capace di colmare quei divari e quelle disparità che il covid ha contribuito ad acuire”. La scuola italiana, “in prima linea nella difesa della cultura della legalità”, è “capace di creare sinergie positive, radicate nel territorio, in modo da diventare reale presidio di tutela della legalità”.