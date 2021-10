Movimento per la vita: Marina Casini Bandini confermata presidente. Dal 31 ottobre il 41° convegno nazionale

Sarà ancora Marina Casini Bandini a guidare Il Movimento per la vita italiano (Mpv) nel triennio 2021-2024. Segretario generale Giuseppe Grande. Ne dà notizia un comunicato diffuso ieri dal Mpv. “Dopo le votazioni dell’Assemblea generale”, si legge nel documento, il Consiglio direttivo ha definito i ruoli al suo interno.

Oltre alla presidente e al segretario generale sono stati eletti il tesoriere, Emanuele Petrilli. e la Giunta. Vicepresidenti sono Maurizio Guida, settore medico-scientifico; Claudio Larocca, coordinamento Federazioni regionali e dialogo con le associazioni local; Pino Morandini, dialogo con la politica; Giuseppe Anzani, riflessione giuridica ed impegno giudiziario: Bruna Rigoni, rete dell’accoglienza; Irene Pivetta, giovani scuola e formazione. Membri di Giunta sono invece Andrea Tosato, comunicazione, marketing e fund raising, e Marco Alimenti, progetti e riforma Terzo settore. Tutti i nominati rimarranno in carica per il mandato 2021-2024. E intanto il Mpv guarda all’ormai imminente 41° convegno nazionale “Usciamo a riveder le stelle. Identità, luce che traccia la rotta” in programma dal 31 ottobre al 3 novembre su una nave da crociera. “Riaffermare il nostro volontariato quale presidio e testimonianza di una società accogliente nei confronti della vita nascente”, la mission del Movimento, sottolinea la presidente secondo la quale non basta dire dei “no”. Occorre piuttosto “superare il male mediante la forza persuasiva del bene. Coltivare insieme lo stupore di chi riconosce l’uomo nell’apparentemente più insignificante degli uomini – il concepito! – non può che aiutare a interpretare con occhi nuovi l’intera società e a operare con maggior lena per rendere il futuro più adeguato alla dignità umana di tutti e di ciascuno”.