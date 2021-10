Povertà: Caritas italiana, una ricerca sul welfare cattolico in Italia

In occasione del 50° anniversario dell’istituzione di Caritas italiana è stata realizzata una ricerca sul welfare religioso cattolico in Italia, con particolare riferimento al ruolo svolto da Caritas italiana in tale contesto. Il lavoro, curato da tre ricercatori – Massimo Campedelli, sociologo ed esperto di welfare; Giorgio Marcello, docente presso l’Università della Calabria a Cosenza; Sergio Tanzarella, docente presso la Facoltà Teologica Italia Meridionale a Napoli e l’Università Gregoriana a Roma -, da Renato Marinaro e Francesco Marsico (Caritas italiana), ha coinvolto anche testimoni della storia di Caritas Italiana, direttori o ex direttori di Caritas diocesane e studiosi cattolici, oltre a diversi operatori di Caritas Italiana. Il rapporto di ricerca è in fase di pubblicazione nel sito di Caritas italiana in quattro distinti volumi. Al momento è on line il volume 3 ed entro dicembre saranno pubblicati gli altri volumi. La ricerca verrà presentata pubblicamente on line mercoledì 27 ottobre, dalle 15 alle 17. Interverranno don Francesco Soddu, direttore Caritas italiana; Renato Marinaro, Caritas italiana; Giacomo Costa, direttore Aggiornamenti sociali; Carlo Borgomeo, presidente Fondazione Con il Sud; Tiziano Treu, presidente Cnel. E i curatori della ricerca Massimo Campedelli, Giorgio Marcello, Francesco Marsico, Sergio Tanzarella.