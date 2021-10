Informazione: Fondazione Oasis, un webinar per capire come districarsi tra le notizie sul Medio Oriente e il mondo arabo

Un webinar per capire come districarsi tra le notizie sul Medio Oriente e il mondo arabo: ad organizzarlo per domani, martedì 26 ottobre, (alle 17:30) è la Fondazione Oasis. “Nell’informazione italiana – spiegano dalla Fondazione – lo spazio e gli approfondimenti dedicati alla politica internazionale si sono molto ridotti, e con essi l’attenzione dell’opinione pubblica verso regioni cruciali come il Medio Oriente e il Nord Africa. Allo stesso tempo però, in Italia ma soprattutto all’estero si sono moltiplicati siti, blog e canali social dedicati specificamente a queste aree”. Come orientarsi tra questi strumenti e questi temi? Con quali criteri? Come ci arrivano le informazioni? E cosa aggiunge alla nostra conoscenza la lettura della stampa in arabo? A queste domande cercheranno di rispondere i due relatori invitati al webinar: Chiara Pellegrino, responsabile della rassegna stampa araba di Oasis e Francesco Petronella, giornalista e contributor dell’Atlante geopolitico Treccani. Modera Alessandro Banfi. L’evento avrà luogo in diretta su Zoom e sul canale YouTube della Fondazione Oasis. Per partecipare all’evento su Zoom è necessario iscriversi a questo link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oNTVj7UnTc-IUe9SActogQ