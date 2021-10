Facoltà Teologica Italia Meridionale: Napoli, domani un incontro online su “il beato Alberione e la comunicazione in Campania”

Domani, martedì 26 ottobre, a partire dalle 11.45, in modalità webinar sull’app cisco webex meetings, si svolgerà il seminario di studi Chiesa e Comunicazione in Campania, a 50 anni dalla rinascita al cielo del beato Giacomo Alberione. L’iniziativa nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival della Vita.

A introdurre i lavori sarà don Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) sezione San Tommaso, al quale faranno seguito gli interventi di: don Giuseppe Merola, vice direttore della Libreria Editrice Vaticana e docente della PFTIM, che tratterà “La Comunicazione in Campania: il ruolo dei laici e dei sacerdoti: prospettive a confronto”; mons. Antonio Interguglielmi, già cappellano RAI Saxa Rubra, che affronterà il tema “Chiesa e Comunicazione: dall’omelia al web”; don Ampelio Crema, presidente nazionale del Centro Culturale San Paolo OdV e del Festival della Vita, che parlerà di “Giacomo Alberione: un comunicatore proclamato beato”; Alessandra Panarello, avvocato e grafologa, docente preso il Centro studi grafologici di Roma, che illustrerà la ricerca su “Gli scritti di don Giacomo Alberione: profili grafologici”. A moderare i relatori nel corso del seminario sarà Raffaele Mazzarella, direttore del Centro Culturale San Paolo OdV Campania e del Festival della Vita.