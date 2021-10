Disabilità: Cottolengo-Xenia Spa, 27 ottobre presentazione di “Casa Roma”, progetto di ospitalità accessibile a tutti nella capitale

Una casa per tutti, per un’accoglienza piena e priva di barriere fisiche e mentali. Si tratta di “Casa Roma”, un progetto di ospitalità accessibile a tutti e a tutte le disabilità, sviluppato dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo e da Xenia Spa Società benefit. Il progetto verrà presentato il prossimo 27 ottobre nella capitale, presso la Coffe House di Palazzo Colonna, piazza SS. Apostoli 67 (ore 11.30 – 12.30) Alla conferenza stampa interverranno mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; Erika Stefani, ministro per le Disabilità; Giusy Versace, deputata, Commissione Affari Sociali della Camera; Daniele Leodori, vice presidente Regione Lazio; Mariella Enoc, presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù; suor Veronica Donatello, responsabile Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei; p. Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo; Ercolino Ranieri, presidente e Ad di Xenia S.pa SB.

“Casa Roma”, si legge in un comunicato, “è una proposta di ospitalità e una risposta a specifiche richieste di ospitalità, capace di coniugare standard elevati di servizio e accessibilità per tutti”. Sale riunioni, servizi ristorativi e 80 camere. Spazi concepiti e progettati con design innovativo e livelli elevati di bellezza e funzionalità per accogliere “persone in viaggio per lavoro, per turismo e per accedere a cure sanitarie, anche portatrici di disabilità fisiche, mentali e sensoriali”. “La cultura dell’accoglienza – prosegue il comunicato – intraprende una nuova strada a favore di una nuova ospitalità aperta a tutti, di un’offerta sempre più personalizzata e adattabile. Gli spazi sono pensati per garantire sicurezza e benessere a chiunque scelga Casa Roma per il proprio soggiorno nella capitale”.