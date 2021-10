Ecumenismo: al via da oggi su zoom il ciclo di “Letture Ecumeniche” per “favorire una sempre migliore conoscenza del cammino ecumenico”

Inizia oggi il ciclo di Letture Ecumeniche organizzato dal Centro studi per l’Ecumenismo in Italia in collaborazione con l’Associazione italiana docenti di Ecumenismo. E’ Papàs Alex Talarico, delegato per l’Ecumenismo della Eparchia di Lungro, a darne notizia precisando che il ciclo è pensato in incontri mensili dove verranno presentate le recenti pubblicazioni del mondo ecumenico italiano ma non solo. L’iniziativa “intende favorire e promuovere una sempre migliore conoscenza del cammino ecumenico e dei doni di cui ciascuna Chiesa è custode e portatrice”. Oggi, lunedì 15 ottobre, su Zoom, alle 18, si terrà il primo incontro e vedrà la presentazione del volume di Carlo Pertusati, Scambio di doni. L’ecumenismo dei martiri e dei santi, Effatà, 2021. Durante l’incontro, sarà presentata una lettura del libro dal diacono Enzo Petrolino, a cui seguirà una introduzione di Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi, in presenza dell’autore. Per richiedere la partecipazione all’incontro si può scrivere all’indirizzo: a.talarico@centroecumenismo.it