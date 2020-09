Papa Francesco: a partecipanti Forum Ambrosetti, “formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori”

“Conversione” e “creatività”. Sono le due parole additate agli economisti che partecipano al Forum della European House-Ambrosetti, chiamati dal Papa – nel messaggio loro inviato – a “vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale”. “Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all’accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate”, la direzione di marcia da intraprendere. Essere “creativi”, spiega Francesco, significa essere “come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune. E si può essere creativi solo se capaci di accogliere il soffio dello Spirito, che spinge a osare scelte mature e nuove, spesso audaci, facendoci uomini e donne interpreti di uno sviluppo umano integrale a cui tutti aspiriamo”. “È la creatività dell’amore a poter ridare senso al presente per aprirlo a un futuro migliore”, sostiene il Papa, secondo il quale “è indispensabile formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori”. “Per questo li ho invitati, dal 19 al 21 novembre prossimo, nella Assisi del giovane Francesco che, spogliatosi di tutto per scegliere Dio come stella polare della sua vita, si è fatto povero con i poveri e fratello universale”, afferma il Papa: “Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima”. “È importante investire sulle nuove generazioni protagoniste dell’economia di domani, formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità, della cultura dell’incontro”, l’appello di Francesco ai partecipanti al Forum: “L’economia di oggi, i giovani, i poveri hanno bisogno prima di tutto della vostra umanità, della vostra fraternità rispettosa e umile, e solo dopo del vostro denaro”.