Per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19 “serve un coordinamento ancora maggiore tra i Paesi. Ho proposto test negli aeroporti internazionali in uno spirito di reciprocità e un’accelerazione nell’acquisto dei vaccini”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un tweet pubblicato in occasione della riunione con gli omologhi dei Paesi Ue.