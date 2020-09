La Comunità di Sant’Egidio promuove una veglia di preghiera per il Libano questa sera, alle 20, a Santa Maria in Trastevere, a Roma. A presiederla, il card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. L’iniziativa in risposta all’invito espresso da Papa Francesco all’udienza generale di mercoledì scorso di “vivere una giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano”. Sarà trasmessa online su santegidio.org e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio.