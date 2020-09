Missioni: primi studenti diplomati nella scuola “Papa Francesco” in Congo, costruita dall’Associazione Semi di pace e finanziata dalla Cei

Si sono appena diplomati i primi studenti dell’istituto secondario “Papa Francesco” nel quartiere di Mikondo alla periferia di Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo. La scuola, inaugurata nel 2015, è stata costruita dall’Associazione Semi di pace International di Tarquinia (Vt) con fondi Cei 8xmille, per un progetto da circa 250mila euro. A gestirla sono le suore missionarie dell’ordine Figlie della Passione di Gesù Cristo e di Maria Addolorata. L’edificio, di due piani, ha dodici aule, un laboratorio informatico, uffici e servizi per seicento studenti. “Era il 2012 quando, durante un viaggio in Congo insieme ad altri volontari di Semi di Pace, incontrai suor Estela, dagli occhi vivaci e molto attenta – racconta Giancarlo Andreoli, responsabile della Cittadella di Semi di pace a Tarquinia –. Mutuando Martin Luther King, mi espresse un sogno: una scuola superiore che permettesse ai suoi alunni di continuare gli studi. Gli ho assicurato che avrei portato a Tarquinia il suo sogno”. E chiosa: “Vedere oggi la foto dei ragazzi diplomati mi riempie di gioia e soddisfazione. Il sogno di suor Estela si è realizzato, con la collaborazione di molti, dando la possibilità a quei ragazzi di essere il futuro per il proprio Paese, un faro luminoso che può indicare percorsi di pace e di sviluppo”. L’impegno di Semi di pace, radicato in più ambiti di servizio in Italia, dal 1980 ha inoltre progetti in vari continenti mirati a diffondere una cultura della solidarietà, della pace e della condivisione.