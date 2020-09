Giovani e lavoro: Roma, dall’8 all’11 settembre la terza edizione di “Trova la Tua Facoltà” al Seraphicum

“Nella scuola manca un modo strutturato per aiutare gli studenti a scegliere il loro futuro, per questo abbiamo elaborato un metodo che insegni il discernimento ignaziano ai giovani”. Così don Alessandro Di Medio, parroco della parrocchia San Francesco Saverio a Garbatella, spiega l’idea del progetto “Trova la Tua Facoltà” che vuole fornire ai giovani gli strumenti necessari per scegliere il proprio futuro universitario e professionale. Il progetto, valido come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), è iniziato nel 2018 ed è arrivato ormai alla terza edizione in programma dall’8 all’11 settembre al Seraphicum di Roma nel rispetto di tutte le norme previste per il Covid-19. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di un numero crescente di studenti del liceo e di alcuni universitari: circa 180 ragazzi hanno partecipato al progetto fino ad oggi. Dal lato dei formatori, oltre all’equipe della cooperativa Sophia che da anni porta avanti il metodo proposto, nell’edizione 2020 ci sarà una psicologa, i formatori del Pog (Progetto orientamento giovani) e un professore del liceo Magnani. Il tempo del seminario è suddiviso tra lezioni frontali, condivisioni nei sottogruppi, testimonianze e momenti di interazione o di riflessione personale, per stimolare più efficacemente il ragazzo e fornirgli un tempo privilegiato per focalizzarsi su di se e sulla scelta del proprio futuro. Info: ttf@sophiacoop.it.